أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأبيض هو الذي منح الفرصة للمقاولون العرب للعودة إلى لقاء اليوم والتعادل بنتيجة 2-2.
وأشار إلى أن الزمالك كان يجب أن يضاعف النتيجة عندما كان متقدمًا وقتل اللقاء وعدم إتاحة الفرصة للمنافس من أجل العودة.
وقال يونس في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "جروس معذور وفعل كل ما بوسعه في مباراة اليوم ولاعبو الأبيض أهدروا عدد كبير من الفرص وكان هناك عدم تركيز في إنهاء بعض الهجمات".
وتابع "عماد النحاس المدير الفني للمقاولون
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: لاعبو الزمالك أهدروا الكثير من الفرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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