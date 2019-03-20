أيمن يونس: لاعبو الزمالك أهدروا الكثير من الفرص

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن الأبيض هو الذي منح الفرصة للمقاولون العرب للعودة إلى لقاء اليوم والتعادل بنتيجة 2-2.

وأشار إلى أن الزمالك كان يجب أن يضاعف النتيجة عندما كان متقدمًا وقتل اللقاء وعدم إتاحة الفرصة للمنافس من أجل العودة.

وقال يونس في تصريحات لقناة "أون سبورت"، "جروس معذور وفعل كل ما بوسعه في مباراة اليوم ولاعبو الأبيض أهدروا عدد كبير من الفرص وكان هناك عدم تركيز في إنهاء بعض الهجمات".

وتابع "عماد النحاس المدير الفني للمقاولون

فرض رقابة على فرجاني ساسي بشكل ذكي للغاية وأفقد الفريق جزء من قوته وكان يجب الدفع بأيمن حفني حتى يكون هناك عقل آخر داخل اللقاء". وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2-2 مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري ليفقد الفريق نقطتين في غاية الأهمية في طريق مشوار الفريق للتتويج ببطولة الدوري.