ساني يقود هجوم منتخب ألمانيا أمام صربيا

أعلن لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل المانشافت لمواجهة منتخب صربيا في المباراة التي تقام في الساعة العاشرة إلا ربع، ضمن اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين. اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين. وجاء تشكيل منتخب المانشافت على النحو التالي : حراسة المرمي : مايكل نوير. خط الدفاع : نيكلاس زوله، جوناثان ياه، لوكاس كلوسترمان، مارسيل هالستينبرج. Advertisements خط الوسط : جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوغان، يوليان براندت، كاي هافرتز. خط الهجوم : ليروي ساني، تيمو فيرنر.

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