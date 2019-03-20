رياضة | جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع المقاولون قبل موقعة القمة (فيديو)

انطلق عدد من مشجعي النادي الأهلي، في مسيرة من نادي التتش، منذ قليل، إلى محطة مترو الأوبرا، بعد تعادل الزمالك الإيجابي مع المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك مباراة مهمة أمام المقاولون العرب، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 53 نقطة وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة، وذلك قبل مباراتهما المرتقبة يوم 30 مارس الجاري.