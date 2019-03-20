رياضة | أول قرار من الزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من الزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى للفريق ، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام ، بداية من غد الخميس ، فى ظل توقف مسابقة الدورى العام ، بسبب معسكر المنتخب الوطنى.

ويعود الفارس الابيض الى التدريبات بعد انتهاء الراحة السلبية ، استعدادا لمواجهة الاهلى فى القمة ، والمقرر لها 30 مارس الجارى .

وكان الزمالك تعادل مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2 في لقاء الجولة 25 مساء اليوم الأربعاء، واحتفظ بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة.