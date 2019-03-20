رياضة | خطوة مفاجئة.. برشلونة يتخلي عن صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة.. برشلونة يتخلي عن صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة أغلق تماماً فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن برشلونة لا يفكر من الأساس في فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن جريزمان عرض خدماته على برشلونة الإسباني إلا أن النادي الكتالوني الذي كان اقترب منذ فترة من التعاقد مع الفرنسي، قبل أن يجدد الأخير تعاقده مع أتلتيكو مدريد، لا يفكر بالتعاقد مع حالياً.

وذكرت بعض التقارير أن برشلونة يفضل حالياً للتعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش من صفوف إينتراخت فرانكفورت.

يذكر أن أنطوان جريزمان يريد الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد بعد انهيار الموسم الأخير بالخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس وخسارة الدوري الإسباني على الورق لصالح برشلونة بعد الهزيمة أمس أمام أتلتيك بيلباو.