تعرف على نتائج قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا

أُجريت منذ قليل، قرعة دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وأسفرت بقية مواجهات دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا كالآتي:

الترجي التونسي – شباب قسنطينة الجزائري

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مازيمبي الكونغولي – سيمبا التنزاني

الوداد البيضاوي المغربي – حوريا كوناكر الغيني

ومن المنتظر أن تقام مباريات الذهاب يوم 5 أو 6 أبريل المقبل، على أن تُلعب مباريات العودة يوم 12 أو 13 من نفس الشهر.

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