بالمواعيد.. طريق الأهلي في دوري الأبطال.. نهائي رادس قد يتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ارتسمت ملامح طريق النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وعرف العملاق الأحمر منافسه في ربع النهائي، ومن يتعين عليه مواجهته في نصف النهائي في حالة العبور من العقبة الجنوب إفريقية.

الأهلي يواجه صن داونز في جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم 5 أو 6 أبريل المقبل، على أن يخوض الإياب في مصر يوم 12 أو 13 من الشهر نفسه.

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وفي حالة الوصول إلى نصف النهائي سيلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الوداد في المغرب أو حوريا كوناكري في غينيا يوم 26 أو 27 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب في مصر يوم 3 أو 4 مايو.

نجاح الأهلي في تصدر مجموعته لم يكن كافياً لتبتسم له القرعة وتمنحه فرصة خوض إياب المباراة النهائية على أرضه حال نجاحه في الاستمرار حتى نهاية المسابقة، حيث يستضيف الأهلي النهائي في مصر أحد أيام 24 أو 25 مايو.

وتقام مباراة إياب النهائي بين الأهلي والترجي في رادس يوم 31 مايو أو 1 يونيو، أو ضد سيمبا في تنزانيا، أو مازيمبي في الكونغو، أو شباب قسنطينه في الجزائر.