قرعة ربع نهائي الأبطال.. الأهلي يواجه صنداونز.. وصراع عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى صدام عربي مرتقب بين شباب قسنطينة الجزائري والترجي التونسي. وفي حالة عبور الأهلي عقبة صن داونز، سيصطدم بفريق الوداد المغربي في نصف النهائي أو حوريا كوناكري الغيني. مواجهات ربع النهائي: 1- شباب قسنطينة الجزائري أمام الترجي التونسي. 2- صنداونز الجنوب إفريقي أمام الأهلي المصري. Advertisements 3- حوريا كوناكري الغيني أمام الوداد المغربي. 4- سيبما التنزاني ومازيمبي الكونجولي. مواجهات نصف النهائي: 1- الفائز من المباراة الثالثة (حوريا والوداد) أمام الفائز من المباراة الثانية (صنداونز والأهلي). 2- الفائز من المباراة الأولى (قسنطينة والترجي) أمام الفائز من المباراة الرابعة (سيمبا ومازيمبي).

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