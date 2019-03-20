انت الان تتابع تفاصيل خبر كاسياس يوقّع آخر عقوده مع بورتو قبل الاعتزال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - أعلن الحارس الإسباني إيكر كاسياس، اليوم الأربعاء، أنه يرغب في الاعتزال في بورتو بعدما مدّد عقده مع النادي المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح رئيس بورتو، جورج بينتو دا كوستا، في مؤتمر صحفي، أن العقد الجديد يتضمن "عاماً إضافياً اختياراً، وأنا مقتنع بأنه لن يكون العقد الأخير لكاسياس معنا"، وفق الوكالة "الفرنسية".

وقال كاسياس: إنه "ليس من السهل الرهان على شخص يبلغ 38 عاماً تقريباً (..) أنا ممتنّ للثقة التي وُضعت بي، وأتمنى أن أبقى في النادي، حيث أشعر أني في منزلي وأرغب في إنهاء مسيرتي معه".

Advertisements

وأوضح: "سأجدد عقدي على الأرجح هذا الأسبوع حتى عمر الأربعين. سأبلغ الثامنة والثلاثين من عمري قريباً، وأغلب الظن أني سأنهي مسيرتي في صفوف بورتو".

ويأتي ذلك غداة كشف حارس ريال مدريد السابق، في تصريحات تلفزيونية، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن الأربعين وإنهاء مسيرته مع بورتو.

وشارك كاسياس (37 عاماً) في 149 مباراة مع بورتو، منذ انتقاله من ريال مدريد في 2015، كما أحرز لقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي.

ويحتل بورتو حالياً المركز الثاني في الدوري برصيد 63 نقطة متساوياً مع بنفيكا، كما تأهّل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه ليفربول وصيف البطل الموسم الماضي، في أبريل القادم.