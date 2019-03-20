انت الان تتابع تفاصيل خبر قرعة ربع نهائي أبطال أفريقيا تضع العرب في مواجهات نارية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 08:59 مساءً - أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال افريقيا وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، التي سحبت، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهات نارية بين فرق عربية.

وأفرزت القرعة، عن مباراة "مجنونة" بين شباب قسنطينة الجزائري والترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب.

Advertisements

وستبدأ مواجهات مواجهات الذهاب يومي 5 و6 أبريل المقبل، والإياب يومي 12 و13 من ذات الشهر، والنهائي، في 24 أو 25 مايو في الذهاب، و31 يونيو في الإياب.

ووضعت القرعة فريق الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب إفريقي العنيد، في المباراة الثانية، بينما سيواجه الوداد المغربي حوريا الكيني، ومازيمبي الكونغولي سيلقى سيمبا التنزاني.

ونتج عن قرعة كأس الكونفيدرالية الإفريقية مواجهة بين الصفاقسي التونسي، ونكانا الزامبي، و النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، وحسنية أكادير المغربي والزمالك المصري، وجورماهيا الكيني مع نهضة بركان المغربي.