انت الان تتابع لهيطة يعلق على انتقادات قميص المنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

لهيطة

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن بعثة الفراعنة ستطير إلى النيجر غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة منتخبها في إطار منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقرر إقامتها في مصر بشهر يونيو المقبل، حيث أكد لهيطة في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب جلس مع اللاعبين وبالأخص الوافدون الجدد، وطالب أجيري المدير الفني لاعبيه باستغلال الفرصة لإثبات وجودهم في ظل غياب العناصر الأساسية للمنتخب الوطني.

وواصل لهيطة تصريحاته بأن إصابة عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي المنضم حديثًا لمعسكر المنتخب الوطني أحزنت الجهاز الفني وأن أجيري فضل عدم استدعاء حارس بديل له. وعلق مدير المنتخب الوطني على الزي الجديد للفراعنة والذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن القميص ليس بالسيئ خاصة أنه صمم في

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