الزمالك يتقدم على المقاولون بهدف الونش فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والمقاولون العرب بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله محمود الونش فى اللقاء المقام بينهما حالياً، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدورى الممتاز.

دخل الزمالك مواجهة المقاولون بتشكيل يضم كلا من:”محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامها أحمد زيزو وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم”.

فيما دخل المقاولون العرب المباراة بتشكيل كالتالى:” محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد ومحمد سمير وفادي نجاح وعبد الوهاب إسماعيل فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومحمد سوسته وأحمد الشيمي ولويس إدواردو فى خط الوسط، محمد طلعت وأحمد على فى خط الهجوم”.

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