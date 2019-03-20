اونلاين | embratoria يلا شوت – كورة لايف ON SPO .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري HD | بين ماتش الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر embratoria يلا شوت – كورة لايف ON SPO .. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر في الدوري HD | بين ماتش الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الآن، مباراة الزمالك والمقاولون، ضمن مباريات الدوري المصري 2018-2019 الأسبوع الخامس والعشرين الدور الثاني، في مباراة مهمة وقمة كروية ممتعة، سنكون على موعد مع مباراة الزمالك والمقاولون العرب في لقاء سيقام علي ملعب الاخير ملعب بتروسبورت في القاهرة.

مباراة الذهاب في الجولة الثامنة من الدور المصري قد انتهت بين الفريقين بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة نجح فيها الزمالك في خطف الفوز في اللحظات الاخيرة بفضل نجمه يوسف ابراهيم اوباما الذي احرز هدف الانتصار لفريقه من جملة رائعة تمت بينه وبين كلا من فرجاني ساسي وعمر السعيد ليضعه اللاعب في شباك المقاولون العرب.

شاهد مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر 20-03-2019 الدوري المصري كالتالي: