أحمد على وطلعت يقودان هجوم المقاولون أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، تشكيل فريقه لمباراة الزمالك المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 بالدورى.وضم تشكيل الذئاب كلاً من..
محمود أبو السعود فى حراسة المرمى.
خط الدفاع أمير عابد، محمد سمير، فادى نجاح، عبد الوهاب اسماعيل.
خط الوسط إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، يوسف أدوردو، محمد سوستا.
خط الهجوم أحمد على كامل، ومحمد طلعت.
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