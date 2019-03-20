ماذا يكفى الفراعنة لمواجهة النيجر؟ 120 دقيقة تحت الشمس...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر مرانا صباحيا غدا بالملعب الفرعى ببرج العرب، قبل سفر البعثة إلى النيجر، خاصة وأن الفريق لن يخوض سوى مرانا وحيدا فى النيجر بعد غد الجمعة على ملعب الجنرال سيناي كاونتشى الذى يستضيف اللقاء.
وتغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، فى الثانية ظهر غد الخميس إلى نيامى عاصمة النيجر على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
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