رياضة | حقيقة طلب برشلونة التعاقد مع سينسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة طلب برشلونة التعاقد مع سينسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد جيوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي لنادي ساسولو الإيطالي على شائعات رغبة برشلونة في التعاقد مع لاعب لاوسط الفريق ستيفانو سينسي خلال الفترة القادمة.

نشر موقع الكالتشيو ميركاتو تصريحات كارنيفالي الذي قال: هناك علاقات جيدة مع نادي برشلونة، حصلنا على توقيع مارلون من قبل، ورحل بواتينج على سبيل الإعارة لهم في يناير الماضي.

واضاف: سينسي يعد لاعبًا مهمًا، ولديه العديد من الصفات الرائعة، ليس صحيحًا أن برشلونة طلب التعاقد معه، لقد تحدثنا معهم فقط، ونعتقد أن هذه الشراكة يمكن أن تكون ذات مستقبل عظيم

وعن مستقبل مهاجم فريق بوليتانو الذي رحل على سبيل الإعارة لنادي الإنتر قال: هناك محادثات مع إنتر ولكن سنقوم بفتحها بعد نهاية الموسم.