شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تنظم استعراض «ريد بُل» الجوي ضمن موسم الشرقية.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

تستضيف مدينة الدمام عروض سباق ريد بُل الجوي اعتباراً من يوم غدٍ (الخميس) وحتى (السبت) 23 مارس، استعداداً لإقامة البطولة العالمية لسباق ريد بُل الجوي، وسط أجواء مفعمة بالتشويق والإثارة. ويشارك اثنان من الطيارين الحاصلين على تصنيف «تشالنجر» لاستعراض مهاراتهما ودقتهما في السباق الذي يحاولان فيه تسجيل أسرع وقت، فيما يستمتع المتفرجون بالتعليق المباشر على مجريات السباق في سماء الدمام، وهم يشاهدون الطيارين يحلقون بطائراتهم بسرعة عالية عبر البوابات الهوائية المميزة.

يُذكر أن هذه العروض من سباق ريد بُل الجوي تُقام بالشراكة مع الهيئة العامة للرياضة، بهدف إعطاء المتفرجين - الذين يُتوقع أن يصل عددهم إلى 20 ألف متفرج - فكرة عن عروض البطولة العالمية لسباق ريد بُل الجوي ترقباً لنهائيات موسم 2019 الذي سيقام في جدة. وتتميز تجهيزات العروض بوجود مضمار خاص للسباق، تشهد سماؤه تحليق الطيارين لاستعراض فنون المناورات الجوية كافةً التي ينفذوها في البطولة. وباستخدام الأبراج الصفراء المملوءة بالهواء، والتي يبلغ ارتفاعها 25 مترًا يحلق الطيارون في سمائه باستخدام طائرات سباق من نوع Edge 540، بهدف اجتياز ذلك المضمار الجوي في أسرع وقتٍ ممكن، مع الحصول على أقل عدد ممكن من العقوبات. وسيحلق الطيارون خلال العروض التجريبية من سباق ريد بُل الجوي بسرعات تصل إلى 370 كم في الساعة.

وسيتاح للحضور التفاعل مع هذا هذا الحدث الاستثنائي على بلازا الشاطئ بالواجهة البحرية الشمالية في الدمام والذي يعتبر المكان الأمثل لإقامة هذا السباق؛ بفضل الإطلالة المائية الخلابة، وما يحتويه هذا الموقع الفسيح بمساحة تبلغ 160 ألف متر مربع من مساحات خضراء وأحواض مائية ونوافير ومناطق ترفيهية مظللة للأطفال تقام بها أنشطة يستمتع بها جميع أفراد العائلة. كما يمتاز البلازا بالممشى الذي يصل طوله إلى 1200 متر مع مجموعة واسعة من المرافق اللازمة كي يستمتع المشاهدون بالأجواء الحافلة بالإثارة في سماء البطولة.