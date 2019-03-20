رياضة | زيدان يطلب نبيل فقير في ريال مدريد

لا يزال يفكر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في اختيار أفضل الصفقات للنادي الملكي وذلك للتعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع DIARIO GOL الإسباني أن زيدان يفكر وبكل قوة في ضم مواطنه نبيل فيكير لاعب نادي ليون الفرنسي للريال في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يعد فيكير أحد الأسماء المطروحة على الريال.

ويعرف زيدان قدرات فيكير جيدًا حيث طالب فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالتحرك بعد نهاية الموسم الجاري للتفاوض مع نادي ليون لمعروفة شروطهم لبيع فيكير.

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وذكر موقع DIARIOL GOL أن زيدان فاجأ بيريز برغبته في ضم فيكير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيكير شارك مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وتُوج باللقب مع الديوك الفرنسية.

ويذكر أن زيدان يطمح كذلك لضم البلجيكي إدين هازارد والفرنسي نغولو كانتي ومواطنه كيليان مبابي والصربي لوكا يوفيتش.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان أعلن رسميًا توصله لاتفاق مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو ظهير أيمن الفريق البرتغالي لمدة 6 سنوات ليكون ميليتاو أولى صفقات الريال في الصيف.