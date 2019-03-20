شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأولمبية السعودية» يصدر قراراً بتأسيس «اتحاد كمال الأجسام» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام. أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قراراً بتأسيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام. وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قد وجه الأسبوع الماضي بتأسيس الاتحاد السعودي للألعاب الشتوية، ضمن خطط لتطوير وتوسيع اهتمامات المجتمع السعودي بكافة الرياضات المختلفة.



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