شكرا لقرائتكم نجم ليفربول السابق: التتويج بالبريميرليج مرتبط بمستوى محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر جون ألدريج نجم ليفربول السابق من إمكانية إفساد حلم جماهير الريدز في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، بسبب تراجع أداء محمد صلاح في الفترة الأخيرة.

وقال ألدريج في تصريحات لصحيفة إندبندينت الأيرلندية: "تتويج ليفربول بلقب الدوري مرتبط بعودة محمد صلاح إلى مستواه، إنه يحتاج إلى الابتعاد عن الضغوطات فى تلك اللحظات الحاسمة من الموسم."

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وأضاف قائلا: "فى الموسم الماضى كان يسجل دون أن يفكر في أي شئ، أما الآن عندما يستلم الكرة، فإنه يبدو غير واثقًا ماذا سيفعل بها."

وسجل محمد صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج بفارق هدف خلف أجويرو المتصدر بـ18 هدف.