شكرا لقرائتكم كل سنة وأنتى معانا..هانى رمزى يحتفل بعيد الأم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

احتفل هانى رمزى المدرب العام لمنتخب مصر بعيد الام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بنشر صورة تجمعه بوالدته وشقيقته وعلق قائلا : "امى الحبيبة كل سنة وانتى معانا وعايشين بدعواتك لينا يا اغلى الحبايب.. اختى حبيبى كل سنة وانتى طيبة وبخير دايما "

ويستعد المنتخب المصري حاليا لمواجهة النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم يوم السبت المقبل، وسيعقبها مباراة ودية أمام نيجيريا في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن الاستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

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ومن المقرر أن تحتضن مصر النسخة المقبلة من كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تُقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.