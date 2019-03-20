شكرا لقرائتكم برشلونة يبدأ "مزاد" مدافع أياكس بـ 60 مليون يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نادى برشلونة الأسبانى عرضه الأول لضم ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

أكدت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن إدارة برشلونة قدمت عرضاً أولياً قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لمسئولى أياكس الهولندى من أجل التعاقد مع ماتياس دس ليخت صديق دي يونج الذى سيرتدى قميص البلوجرانا بدءاً من الموسم المقبل.

أوضحت الصحيفة، إن برشلونة سيواجه منافسة قوية من جانب يوفنتوس الإيطالى الذى وضع قلب الدفاع الهولندى على رأس أولوياته لتدعيم الجانب الخلفى للسيدة العجوز.

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أشارت الصحيفة، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يرى أن التعاقد مع ماتياس دي ليخت توقيع إستراتيجي وسوف يبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى المدافع الهولندى فى الصيف المقبل ليخلف جيرارد بيكيه مستقبلاً.