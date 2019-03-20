انت الان تتابع مدرب أوغندا: لهذا السبب مصر الأقرب لكأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ ص

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، أن منتخب مصر هو المرشح الأقوى للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها في صيف 2019. وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية بحلقة الثلاثاء، من بر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر هو المرشح للفوز بأمم إفريقيا لأكثر من سبب أهمهم عاملي الأرض والجمهور. وأشار، إلى أن المنتخب السنغالي يعد من المرشحين أيضًا للفوز باللقب، خاصة وأنه فريق قوي يملك عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وكشف المدرب الفرنسي، عن حقيقة تلقيه عرض لتدريب الأهلي خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه من الوارد أن يكون النادي الأحمر فتح خطًا للمفاوضات مع وكيله السابق، لكنه لا يعلم شيئًا. وأضاف مدرب الدراويش السابق، أن الأهلي فريق كبير ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، وقادر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. وعلق

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