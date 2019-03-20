إفريقيا تترقب قرعتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

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الأهلي والزمالك تأهلا معًا من مرحلة المجموعات في مرتين سابقتين خلال عام واحد، لكن بمشاركتهما في بطولة واحدة.. وفي المقابل بات الإسماعيلي حصالة جديدة

تتزين القاهرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقرعة دور الثمانية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية، إذ ستقام قرعة كأس الكونفيدرالية أولا ثم قرعة دوري الأبطال، وتأهلت 6 فرق عربية إلى دور الثمانية لكأس الكونفيدرالية، وهي الزمالك والثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أكادير والثنائي التونسي الصفاقسي والنجم الساحلي، بالإضافة إلى الهلال السوداني، ونكانا الزامبي وجور ماهيا الكيني. وجاءت في المستوى الأول فرق الزمالك ونهضة بركان والصفاقسي والهلال، بينما ضم المستوى الثاني فرق حسنية أكادير والنجم الساحلي ونكانا وجور ماهيا.

ويقع الأهلي في التصنيف الأول بدوري الأبطال برفقة كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، وجاءت في التصنيف الثاني فرق شباب قسنطينة الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي وحورويا الغيني وسيمبا التنزاني. ويلتقي كل فريق من المستوى الأول للتصنيف مع فريق آخر من المستوى الثاني للتصنيف،

ويقع الأهلي في التصنيف الأول بدوري الأبطال برفقة كل من الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، وجاءت في التصنيف الثاني فرق شباب قسنطينة الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي وحورويا الغيني وسيمبا التنزاني. ويلتقي كل فريق من المستوى الأول للتصنيف مع فريق آخر من المستوى الثاني للتصنيف، لكن بشرط ألا يكونا قد التقيا في دور المجموعات بنفس النسخة من البطولة، وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية بدوري الأبطال أيام 5 و6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 12 و13 و14 من الشهر ذاته.

وأصبح في حكم المؤكد إقامة مواجهة عربية خالصة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون أحد طرفيها شباب قسنطينة الجزائري، وتأهل 4 فرسان عرب لربع نهائي دوري الأبطال، 3 منهم في صدارة المجموعات، وهم الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والأهلي، بجانب شباب قسنطينة الجزائري وصيف المجموعة الثالثة. وسيواجه شباب قسنطينة الجزائري إما الأهلي وإما الترجي وإما الوداد، بسبب تجنيب القرعة مواجهته مع مازيمبي الذي كان معه في المجموعة الثالثة. Advertisements ومن المتوقع أن يصطدم الأهلي بأي من صن داونز الجنوب إفريقي، ثاني المجموعة الأولى، أو حوريا كوناكري الغيني ثاني المجموعة الثانية، أو شباب قسنطينة الجزائري ثاني المجموعة الثالثة، ولن يكون فريق سيمبا التنزاني (ثاني المجموعة الرابعة) في حسابات الأهلي، إذ تمنع لوائح البطولة مواجهة فريقين التقيا في دور المجموعات. ماذا قدم المارد الأحمر أمام صن داونز وحوريا كوناكري وشباب قسنطينة؟



حوريا



خاض الأهلي مواجهتين فقط ضد الأندية الغينية، كانتا أمام حوريا كوناكري الغيني في النسخة الماضية 2018 من دوري أبطال إفريقيا، ضمن مباريات ربع النهائي، وتعادل الفريق الأحمر سلبيا في لقاء الذهاب بغينيا. وحقق الأهلي الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة برباعية نظيفة، أحرزها وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي، علما أن أندية مصر لعبت 6 مرات إجمالا أمام أندية غينيا، فازت في 5 مواجهات وتعادلت مرة وحيدة، ولم تحقق أندية غينيا أي فوز على ممثلي الفراعنة. صن داونز



لعب الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي من قبل 4 مباريات، فاز مرتين وتعادل مرتين، ولم يتذوق طعم الخسارة، وكانت بداية المواجهات في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001، وتعادل الأهلي في بريتوريا بنتيجة (1/1) وأحرز له سيد عبد الحفيظ قبل أن يحقق الفوز في القاهرة بثلاثية نظيفة أحرزها خالد بيبو.



وتجددت المواجهة بينهما في دور الـ16 من دوري الأبطال 2007، وتعادلا في جنوب إفريقيا (2/ 2)، وأحرز للأحمر محمد بركات وفلافيو، قبل أن يعود ويفوز في القاهرة بهدفين نظيفين بتوقيع متعب وفلافيو. صن داونز واجه أندية مصر إجمالا 10 مرات، فاز في 4 منها وتعادل مرتين وخسر 4 مرات، أما تاريخ الأندية المصرية مع أندية جنوب إفريقيا إجمالا، فنجد أنهم التقوا 39 مرة، فازت أندية مصر 17 مرة، وتعادلت 11 مرة، وفازت أندية جنوب إفريقيا 11 مرة. شباب قسنطينة



لم يسبق للأهلي أن واجه فريق شباب قسنطينة من قبل، لكن الفريق الجزائري واجه ناديي مصر المقاصة والإسماعيلي من مصر، في 4 مواجهات إفريقية سابقة، وحقق الفوز مرتين وتعادل مرة، وخسر في لقاء وحيد، أما تاريخ الأهلي مع أندية الجزائر فنجد أن الأحمر لعب 21 مباراة، حقق الفوز 10 مرات وتعادل 5 مرات، وخسر 6 مباريات.

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