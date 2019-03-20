اليوم.. قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يترقب عشاق الأهلى والزمالك قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حيث سيتعرف قطبى الكرة المصرية على منافسى دور الثمانية فى المجموعتين.

تنطلق القرعة فى السابعة مساء اليوم وتنقل على الهواء مباشرة على قناة بى إن سبورتس الإخبارية.

ويعد الأهلى ممثل مصر الوحيد فى قرعة دورى أبطال أفريقيا بعدما خرج الإسماعيلى من دور المجموعات، كما أن الزمالك أيضًا ممثل مصر الوحيد فى الكونفدرالية بعد إقصاء المصرى من دور الـ32.

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