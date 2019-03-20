شكرا لقرائتكم عواد يساند عامر: اختبار من الله..وهترجع تكسر الدنيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساند محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودى زميله عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى الذى تعرض للإصابة فى مران المنتخب الوطنى .

وكتب عواد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "عامر عامر شفاك الله اصعب اختبار ليك من ربنا وانا عارف انك راضي بقضاء الله ومتأكد انك ان شاءالله هترجع في اسرع وقت وأحسن من الاول وتكسر الدنيا يا حبييي"

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة أجيرى استبعاد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى من معسكر الفراعنة قبل السفر إلى النيجر يوم الخميس المقبل.

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كان عامر عامر قد تعرض للإصابة فى مران أمس، وكشفت الأشعة التى خضع لها الحارس عن إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ليقرر الجهاز الطبى للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا إعفاءه من السفر.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب عدم استدعاء حارس بديل لعامر عامر، على أن يتم الاكتفاء بالثلاثى محمود جنش وأحمد الشناوى ومحمد أبو جبل.

ويقدم عامر عامر صاحب الـ32 عامًا موسما رائعا فى الدورى، وقد ارتبط اسمه بالرحيل للنادى الأهلى خاصة مع تذبذب أداء حارسيه محمد الشناوى وشريف إكرامى قبل أن ينجح مسئولو الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقد الحارس لمدة موسمين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم السبت المقبل.