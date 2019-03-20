الشناوى يغيب عن مران الأهلى وبرنامج خاص لتجهيزه للقمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مران فريقه المقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة لاستمرار معاناته من تورم فى الأنكل. ويؤدى الشناوى تدريبات تأهيلية لمدة 3 أيام، قبل الانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعى. Advertisements واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام بعد الفوز على شبيبة الساورة بثلاثة أهداف نظيفة، والتأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا. وكان الشناوى قد شارك فى مباراة الأهلى الأخيرة أمام شبيبة الساورة الجزائرى، رغم عدم تعافيه تماما من الإصابة بالتواء فى الأنكل. وبدأ الأهلى اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزمالك، المقرر إقامتها يوم 30 مارس الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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