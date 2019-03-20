كيلور نافاس يحسم مصيره مع ريال مدريد

أكد حارس مرمى ريال مدريد، كيلور نافاس، أنه كان من الواضح لديه أنه لن يلعب مهما فعل في ظل وجود مدرب الفريق السابق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وقال الحارس الكوستاريكي في مقابلة مع قناة كوبي: “لم أكن لألعب مع سولاري، هذا كان واضحاً.. أكثر من 20 مباراة على مقاعد البدلاء، لم يكن هناك أوضح من ذلك.. هل هناك دليل آخر على ذلك”.

وبالإشارة إلى خليفة سولاري، الفرنسي زين الدين زيدان، قال: “أنا الآن أكثر هدوءاً لأن زيدان مدرب كبير وأعرف أنه يمنح فرصاً لكل اللاعبين، أعرف أنه لو تحدثنا ذات مرة، فسيخبرني بالحقيقة، معرفتي بأنه مدربي تمنحني راحة كبيرة”.

وتحدث أيضاً عن احتمال الرحيل عن ريال مدريد، قائلاً: “لدي عقد، أعرف ما أعطيته لهذا النادي، وسأستمر في ذلك لطالما بقيت هنا، ولكني لا أريد أن أقضي مجدداً عاماً كهذا”.