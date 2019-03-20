يبدأ فريق الأهلى صباح اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات بطولةالدورى العام.
كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح لاعبيه راحة ثلاثة
أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.