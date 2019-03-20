الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة الزمالك

يبدأ فريق الأهلى صباح اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك التى تقام يوم 30 مارس الجارى، فى إطار منافسات بطولة

الدورى العام.

كان الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قد منح لاعبيه راحة ثلاثة

أيام عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة التى أقيمت مساء السبت الماضى على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.