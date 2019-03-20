رياضة | 4 أسماء مرشحة لخلافة ساري في تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسماء مرشحة لخلافة ساري في تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه هناك 4 بدلاء محتملين لماوريسيو ساري لخلافته في منصب المدير الفني لتشيلسي الموسم الحالي أو المقبل.

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن تراجع نتائج تشيلسي في الموسم الحالي جعل إدارة البلوز تبحث من الآن عن بدلاء لساري الذي خسر آخر مبارياته في البريميرليج بهدفين نظيفين أمام إيفرتون.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن تشيلسي يفكر في تعيين ستيف هولاند المدرب المساعد بمنتخب إنجلترا كمدير فني مؤقت للفريق إذا تمت إقالة ساري في الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن اختيارات المدير الفني الدائم وأكدت أن إدارة البلوز تميل إلى التعاقد مع واحد من كلا من نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون أو لوران بلان المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان أو ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أو جون تيري المدرب المساعد بأستون فيلا.

يذكر أن تشيلسي يحتل حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة وبفارق 3 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ويمتلك الفريق فرصة أخرى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عن طريق الحصول على لقب الدوري الأوروبي.