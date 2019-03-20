رياضة | قبل القرعة.. ماذا ينتظر الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القرعة.. ماذا ينتظر الزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الزمالك تأهله رسميًا للدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد تعادله سلبيًا مع نصر حسين داي الجزائري في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الأحد الماضي، في ختام دور المجموعات للبطولة.

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي للكونفيدرالية "متصدرًا" ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ورافقه فريق جور ماهيا الكيني والذي احتل المركز الثاني بنفس الرصيد.

وصعد لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية 8 أندية هم: نهضة بركان المغربي – حسنية أغادير المغربي – الصفاقسي التونسي – النجم الساحلي – نكانا ريد ديفيلز – الهلال السوداني – الزمالك – جورماهيا.

ولن يلتقي الزمالك مع أوائل المجموعات في الدور ربع النهائي للبطولة وهم: نهضة بركان – الصفاقسي التونسي – الهلال السوداني، ولن يواجه أيضًا فريق جور ماهيا صاحب المركز الثاني بمجموعته حيث تمنع اللوائح أن يتقابل فريقين من نفس المجموعة بالدور التالي.

وسيواجه الزمالك في الدور المقبل أحد الأندية أصحاب المركز الثاني بالمجموعات الثلاثة بعيدًا عن مجموعته، وستقام مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما ستقام مباراة الإياب بالقاهرة.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المنافسين المحتملين للزمالك في ربع نهائي الكونفيدرالية:

-حسنية أغادير:

صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولي فريق حسنية أغادير وجمع 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين.

-النجم الساحلي:

صعد فريق النجم الساحلي التونسي بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 10 جمعها من 3 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

- نكانا:

صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة نكانا الزامبي برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات و3 هزائم.

** موعد قرعة دور الثمانية:

وستقام قرعة دور الثمانية والدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية اليوم 20 مارس في تمام الساعة 18:30 مساء بتوقيت القاهرة.