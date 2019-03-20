رياضة | تعرف على الفرق المتأهلة لدور الثمانية بالكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الفرق المتأهلة لدور الثمانية بالكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء إلى مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، وذلك لمتابعة قرعة دوري الثمانية بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية .

وفي المجموعة الأولى ، صعد فريق نهضة بركان إلى دور الثمانية بالكونفدرالية الإفريقية برصيد 11 نقطة في المركز الأول، على الرغم من الخسارة من حسنية أغادير المغربي بهدف نظيف اليوم في الجولة الأخيرة.

وتأهل فريق حسينة أغادير في نفس المجموعة بعدما احتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفضل الفوز على نهضة بركان بهدف نطيف اليوم السبت.

في المجموعة الثانية ، صعد فريق النجم الساحلي إلى دور الثمانية بعدما احتل المركز الأول برصيد 10 نقاط بعد الفوز على ساليتس البوركيني بهدف نظيف في الجولة الأخيرة أيضاً.

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وضمن نفس المجموعة صعد فريق الصفاقسي التونسي برصيد 10 نقاط أيضاً وجاء في المركز الثاني بفارق الأهداف عن النجم الساحلي ، بعد الفوز على إينوجو رينجرز بهدف نظيف في ختام دور المجموعات.

في المجموعة الثالثة ، تأهل فريق الهلال السوداني إلى دور الثمانية بالكونفدرالية برصيد 11 نقطة في المركز الأول ، بعد الفوز على نكانا الزامبي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولحق فريق نكانا الزامبي بالهلال السوداني إلى دور الثمانية بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط على الرغم من الخسارة من الهلال السوداني.

في المجموعة الرابعة ، تأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية بعد التعادل مع نصر حسين داي الجزائري سلبياً ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما لحق جورماهيا الكيني بالزمالك بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعد الفوز بترو أتلتيكو بهدف نظيف.