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رياضة | رد غير متوقع من هازارد بشأن انتقاله لريال مدريد

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صرح إيدن هازارد نجم بأنه يفكر في مساعدة فريقه على الفوز بالدوري الأوروبي قبل التفكير في الانتقال إلى .

 

وقال هازارد في تصريحات صحفية : "لا أعمل على ذلك الآن. أريد أن أتألق مع تشيلسي لبضعة أشهر وأحاول الفوز بالدوري الأوروبي. هذا الأسبوع أفكر في بلجيكا ثم أعود إلى تشيلسي. ثم سنرى".

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واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "يمكننا الفوز بالدوري الأوروبي، يجب أن نفوز بدوري أوروبا أو نكون في أحد المراكز الأربعة الأولى للعب في العام المقبل".

 

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