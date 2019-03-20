رياضة | رد غير متوقع من هازارد بشأن انتقاله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد غير متوقع من هازارد بشأن انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إيدن هازارد نجم تشيلسي بأنه يفكر في مساعدة فريقه على الفوز بالدوري الأوروبي قبل التفكير في الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال هازارد في تصريحات صحفية : "لا أعمل على ذلك الآن. أريد أن أتألق مع تشيلسي لبضعة أشهر وأحاول الفوز بالدوري الأوروبي. هذا الأسبوع أفكر في بلجيكا ثم أعود إلى تشيلسي. ثم سنرى".

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واختتم هازارد تصريحاته قائلاً : "يمكننا الفوز بالدوري الأوروبي، يجب أن نفوز بدوري أوروبا أو نكون في أحد المراكز الأربعة الأولى للعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".