رياضة | نجم ريال مدريد يدرس الرحيل.. واليونايتد يخطط لخطفه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يدرس الرحيل.. واليونايتد يخطط لخطفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تفكير رافائيل فاران نجم ريال مدريد في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو يجعل مانشستر يونايتد يعيد حساباته بشأن صفقات الصيف.

وكشفت صحيفة صن البريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد كان يخطط لتخصيص معظم أموال الميركاتو المقبل لضم الشاب الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند مع إهمال تدعيم خط الدفاع ولكن الأمر تغير بعد تفكير الفرنسي رافائيل فاران في الرحيل عن ريال مدريد.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تواجد فاران في الميركاتو المقبل يغير من أولويات الشياطين الحمر ومن المنتظر أن يناقش القرار من قبل الإدارة والجهاز الفني قبل تغيير توجه اليونايتد بشأن صفقات الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة ضم اليونايتد لفاران فإن سعر الصفقة سيتخطى الـ75 مليون إسترليني وهو ما سيفوق قيمة انتقال فيرجيل فان ديك أغلى مدافع في العالم من ساوثهامبتون إلى ليفربول.

يذكر أن يوفنتوس أبدى اهتمامًا بضم فاران بعد انتشار التقارير الأخيرة التي تؤكد رغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد.