انت الان تتابع الوحدة: ميدو هو من تركنا.. والقرار ليس فنيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص

قال عبد الله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة، إن إقالة المصري أحمد حسام ميدو، من منصب المدير الفني لناديه لم تحدث لأسباب فنية، موضحًا أن مسؤولي النادي يثقون في القدرات الفنية التي يمتلكها مدرب الزمالك السابق. وأوضح خوقير، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، للمحطة السعودية الرياضية، أن قرار إقالة ميدو جاء بسبب إساءته لأحد مشجعى نادي الوحدة في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقًا: «نتمنى أن يكون حسابك ميدو قد تعرض للسرقة فعلًا، لكن جمهورنا خط أحمر».

وأضاف: «تواجد ميدو على رأس الإدارة الفنية للوحدة كان إضافة فنية للفريق، وكان هناك حالة من الاستقرار، خاصة بعد التعادل مع الهلال الذي أشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي، كما أنه حقق في وقت سابق الفوز على الأهلي، وتمكن الفريق من إظهار شخصية أمام جميع المنافسين، وحصد نقاطا كثيرة، لكن قرار إقالته

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