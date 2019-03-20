انت الان تتابع الوحدة: ميدو هو من تركنا.. والقرار ليس فنيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص
قال عبد الله خوقير، نائب رئيس نادي الوحدة، إن إقالة المصري أحمد حسام ميدو، من منصب المدير الفني لناديه لم تحدث لأسباب فنية، موضحًا أن مسؤولي النادي يثقون في القدرات الفنية التي يمتلكها مدرب الزمالك السابق. وأوضح خوقير، خلال تصريحاته مساء الثلاثاء، للمحطة السعودية الرياضية، أن قرار إقالة ميدو جاء بسبب إساءته لأحد مشجعى نادي الوحدة في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معلقًا: «نتمنى أن يكون حسابك ميدو قد تعرض للسرقة فعلًا، لكن جمهورنا خط أحمر».
وأضاف: «تواجد ميدو على رأس الإدارة الفنية للوحدة كان إضافة فنية للفريق، وكان هناك حالة من الاستقرار، خاصة بعد التعادل مع الهلال الذي أشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي، كما أنه حقق في وقت سابق الفوز على الأهلي، وتمكن الفريق من إظهار شخصية أمام جميع المنافسين، وحصد نقاطا كثيرة، لكن قرار إقالته
وأضاف: «تواجد ميدو على رأس الإدارة الفنية للوحدة كان إضافة فنية للفريق، وكان هناك حالة من الاستقرار، خاصة بعد التعادل مع الهلال الذي أشعل المنافسة على لقب الدوري السعودي، كما أنه حقق في وقت سابق الفوز على الأهلي، وتمكن الفريق من إظهار شخصية أمام جميع المنافسين، وحصد نقاطا كثيرة، لكن قرار إقالته كان بمثابة واجب على عاتق مجلس إدارة النادي».
وتابع: «نحن نمثل نادي، ومن الصعب أن يتعرض الجمهور لمثل هذه الأمور دون تدخل منا، وتدخلنا كان حتميًا رغم الأسف»، معلقًا: «مُجبَر أخاك لا بطل، الواقعة لم تكن تحتمل، ونعتبر ميدو هو من تركنا».
وأعلن نادي الوحدة السعودي، الثلاثاء، إقالة ميدو، على خلفية سبه لأحد جماهير النادي على «تويتر»، وهو ما نفاه معلنًا أن حسابه الشخصي تعرض للسرقة، وأنه سيثبت ذلك لتبرئة نفسه من سب أحد الجماهير.
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