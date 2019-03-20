حارس الأرجنتين: عودة ميسي للمنتخب مصدر سعادة

أكد حارس الأرجنتين، خوان موسو، أن عودة القائد ليونيل ميسي لصفوف “الألبيسيليستي” تعتبر مهمة للغاية، لأنه اللاعب الأفضل في العالم، وجميع اللاعبين يستمتعون بوجوده.
أشار حارس أودينيزي الإيطالي في تصريحات للصحافيين من داخل معسكر المنتخب اللاتيني في مدريد: “عودة ميسي لها أهمية عظيمة لأنه الأفضل في العالم، نحن محظوظون بامتلاك لاعب مثله، وسعداء للغاية بعودته”.
كما أعرب صاحب 24 عاماً عن سعادته الكبيرة باستدعائه للمنتخب، مؤكداً أن المدير الفني ليونيل سكالوني، قال لهم إن فرصة الجميع في المشاركة قائمة، مشدداً على أهمية تقديم أفضل أداء ممكن خلال مواجهتي فنزويلا والمغرب الوديتين.
وأتم الحارس الشاب تصريحاته: “سكالوني يطلب من الجميع اللعب بتواضع وبرغبة، الجميع هنا من أجل المساعدة وبذل أقصى مجهود ممكن”.
ويستعد المنتخب اللاتيني للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل الصيف المقبل.
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