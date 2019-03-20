رياضة | خاص.. كابوريا ينتظر موقف الزمالك من أجل حسم التجديد للطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. كابوريا ينتظر موقف الزمالك من أجل حسم التجديد للطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض أحد مسئولي فريق طلائع الجيش على أحمد كابوريا المعار من الزمالك التجديد للفريق العسكري موسما اخر وذلك بشكل ودي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن كابوريا لم يحسم موقفه خاصة وأن الزمالك لم يتحدث مع اللاعب من أجل العودة.

وينتظر اللاعب موقف الزمالك الآخير حتى يحسم وجهته المقبلة سواء بالتجديد للطلائع أو البحث في عروض أخرى.

ويخوض نادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مؤجلات الجولة 17 بمسابقة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره المقاولون، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة الزمالك والمقاولون في بطولة الدوري المصري عبر قناتي "أون سبورت"، "النيل للرياضة".

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض يتصدر ترتيب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من خوض 21 لقاء حتى الآن.