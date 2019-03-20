رياضة | محمد صلاح: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: منتخب مصر قادر على التتويج بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أن منتخب مصر قادر على التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا القادمة.

وقال "صلاح" في تصريحات تليفزيونية: " دائمًا أدخل أي بطولة من أجل التتويج باللقب".

وأضاف: " هناك بعض لاعبي المنتخب الوطني ليس لديهم الخبرات الكافية للعب تحت ضغوط وأمام الجمهور وسوف يحتاجون بعض الوقت للإنسجام والتأقلم مع تلك الأجواء".

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وتابع: " أعتقد أن منتخب مصر قادر على حصد لقب بطولة أمم إفريقيا المقبلة".

وتستضيف مصر منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 الصيف المقبل.