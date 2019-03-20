الان تتابع كم محترفا في الدوري السعودي انضموا إلى منتخباتهم؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

التحق 23 محترفا أجنبيا في الدوري السعودي بمنتخبات بلادهم للمشاركة معهم في مباريات رسمية على مستوى قارة أفريقيا وأوروبا ومباريات ودية في أيام “فيفا”.

ويفقد الهلال متصدر الترتيب خدمات لاعب وحيد هو البيروفي اندريه كارييو بسبب استدعائه لمنتخب بلاده، ويتواجد من النصر الثنائي أحمد موسى ونور الدين أمرابط مع منتخباتهم، حيث انضم أحمد موسى إلى المنتخب النيجيري استعدادا لمباراتي سيشيل ومصر في تصفيات كأس أفريقيا، ويلتحق نور الدين أمرابط بالمنتخب المغربي الذي يلاقي مالاوي في تصفيات أفريقيا ثم يستضيف الأرجنتين وديا.

وحرمت التصفيات الأفريقية نادي الشباب من ثلاثة لاعبين، يتقدمهم التونسي فاروق بن مصطفى والجزائري جمال الدين بن العمري والمغربي مبارك بوصوفة، وغادر نادي التعاون كلا من البوروندي سيدريك أميسي ولاعب الراس الاخضر هيدلون راموس للانضمام لمعسكر منتخبي بلادهما ضمن تصفيات أفريقيا.

ويفقد الأهلي ثلاثة من لاعبيه الأجانب، وهم الروماني نيكولاي ستانشيو الذي يخوض فريقه مباراتين في تصفيات كأس أوروبا فيما يحضر التشيلي باولو دياز مع معسكر بلاده في وديتي المكسيك وأميركا، بينما يشارك لاعب الرأس أخضر دجانيني تفاريس في تصفيات أفريقيا.

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ويفقد صاحب المركز السابع الفيصلي جهود الكويتي فهد الأنصاري، الذي تلعب بلاده وديا مع بينما فيما يلعب منتخب ترينيداد وتوباغو، ومعه كاليم هاليم في ودية ضد ويلز يوم الأربعاء.

ويغيب عن نادي رائد، الجزائري عز الدين دوخة لتصفيات أفريقيا والمقدوني فرحان حساني لتصفيات أوروبا، أما القادسية فيشارك لاعبه السوري يوسف قلفا وديا ضد العراق والأردن فيما يحضر الكاميروني أبوبكر أومارو في تصفيات أفريقيا.

ويتواجد محترفا الاتحاد الثنائي المغربي كريم الأحمدي ومروان دا كوستا يواجهان مالاوي والأرجنتين، فيما يرتبط الهولندي غاري رودريغيز والصربي أليكساندر بريوفيتش مع منتخبات بلادهم .

ويغيب الأردني عامر شفيع والتونسي رامي البدوي عن معسكر الفيحاء التدريبي في الإمارات، والنضم لاعب أحد، السوري ثامر حاج محمد إلى منتخب بلاده في البصرة العراقية قبل مباراتين وديتين يخوضهما الفريق .

تجدر الإشارة إلى أن صفوف أندية الوحدة والاتفاق والفتح والحزم والباطن صفوفهم بلاعبيهم الأجانب بدون أي استدعاء دولي.