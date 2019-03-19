حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تعلن 6 ملاعب نهائية لاستضافة "كان 2019" اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تعلن 6 ملاعب نهائية لاستضافة "كان 2019" تخصيص كرة لمباريات المنتخب وأخرى للدورى الجديد أيمن حفنى على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقأولون ثنائى زملكاوى مهدد بالإيقاف فى مباراة القمة أمام الأهلي Advertisements جروس يكشف للاعبيه ثغرات المقاولون بالفيديو استمرار غياب محمد إبراهيم عن الزمالك أمام المقاولون صالح جمعة يستغل الإجازة للتدريب فى الجيم فيديو.. الأهلى يهزم طلائع الجيش 3/0 ويحصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

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