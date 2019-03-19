الان تتابع الإصابة تبعد السومة عن #الاهلي اسبوعين كاملين #الدوري_هلالي_والا_نصراوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تعرضه لالتواء في الكاحل.

ويخضع السومة لفترة علاج وتأهيل تمتد حتى اسبوعين قادمين قبل العودة

مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وتعرض المهاجم السوري للإصابة خلال لقاء الأهلي مع الهلال، يوم الأحد

الماضي في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية

الأبطال (البطولة العربية)، الذي انتهى بفوز الهلال صفر / .1 ويفتقد الأهلي جهود عمر السومة في مواجهتي الرائد والفيحاء المقرر إقامتهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي

للمحترفين).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تبعد السومة عن #الاهلي اسبوعين كاملين #الدوري_هلالي_والا_نصراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.