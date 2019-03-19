شكرا لقرائتكم 60 مليون يورو قيمة صفقة انتقال جوفيتش إلى برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن نادى برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع الصربى لوكو جوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألمانى فى الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن إدارة برشلونة بدأت المفاوضات مع نظيرتها فى فرانكفورت، من أجل ضم جوفيتش المتالأق هذا الموسم وصاحب المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى الألمانى برصيد 15 هدفا، بعد البولندى روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لن تقل عن 60 مليون يورو، حسب مطالب ناديه الحالى، وهو ما يشير إلى اقتراب الصفقة على النجاح نظرا لقلة المبلغ نوعا ما وصغر سن اللاعب الذى يبلغ من العمر 21 عاما.