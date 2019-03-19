شركة "إينيوس" تستحوذ على ملكية فريق "سكاي" للدراجات الهوائية

اسماء السيد - أعلنت شبكة سكاي الثلاثاء توصلها الى اتفاق لبيع فريقها للدراجات الهوائية الى شركة "إينيوس" للكيميائيات المملوكة من الثري البريطاني جيم راتكليف، بعد نحو ثلاثة أشهر من تأكيدها تخليها عن رعاية الفريق.
وبموجب اتفاق الطرفين، سيصبح الفريق الذي يعد من الأبرز في رياضة الدراجات الهوائية، مملوكا بالكامل من شركة "إينيوس" وسيحمل اسمها بدءا من الأول من أيار/مايو المقبل. وستتولى الشركة العملاقة ضمان تمويل الفريق بالكامل، واحترام كامل التزامات المجموعة التلفزيونية حيال السائقين وأفراد الجهاز الفني والشركاء، بحسب البيان.
وسيخوض الفريق مشاركته الرسمية الأولى تحت اسم "إينيوس" في طواف يوركشاير الإنكليزي الذي ينطلق في الثاني من أيار/مايو.
ونقل البيان عن راتكليف قوله "رياضة الدراجات الهوائية هي رياضة تحمل وتكتيك وتكتسب شعبية متزايدة حول العالم"، مضيفا "إينيوس يسرها تحمل مسؤولية إدارة فريق محترف كهذا".
وتقدر ثروة راتكليف بنحو 21 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار)، وهو أثرى أثرياء المملكة المتحدة.
ووضع الاتفاق حدا للتكهنات حول مصير الفريق الذي هيمن على طواف فرنسا الدولي في الأعوام الأخيرة، وأحرز دراج منه لقبه في ست من النسخ السبع الماضية.
وقال مدير الفريق دايف برايلسفورد أن الاتفاق "نبأ رائع للفريق، لمتابعي سباقات الدراجات الهوائية، وللرياضة عموما (...) ينهي الشك المحيط بالفريق والسرعة التي تم بموجبها التوصل إليه تمثل ثقة كبيرة بمستقبلنا".
وكانت مجموعة سكاي قد دخلت عالم الدراجات في 2008 بدعم للاتحاد البريطاني للرياضة، قبل ان تؤسس فريقا يحمل اسمها اعتبارا من 2010.
ومنذ ذلك الوقت، هيمن الفريق على رياضة الدراجات الهوائية العالمية، خصوصا في المسابقات الكبرى. وقاد الدراجون البريطانيون برادلي ويغينز (2012)، وكريس فروم (2013 و2015 و2016 و2017) وجيرانت توماس (2018) الفريق الى الفوز في طواف فرنسا في الأعوام الماضية.
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