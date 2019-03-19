شكرا لقرائتكم الوحدة يقيل مدربه المصري ميدو رسمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 16:00

أعلن نادي الوحدة السعودي عن إقالة مدرب الفريق الكروي الأول المصري أحمد حسام " ميدو " من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتم تكليف التشيلي الفارو فيدال بقيادة الفريق خلفا للمصري ويساعده الوطني عيسي المحياني .



وكان الفريق الوحداوي تعرض لخسارة قاسية في الجولة السابقة على يد نظيره النصر بأربعة أهداف من دون رد، ما أثار حفيظة المدرج الوحداوي الذي طالب إدارة النادي بسرعة تصحيح أوضاع الفريق خصوصاً وأن فرسان مكة قدموا مستويات رائعة في مستهل منافسات الموسم