شكرا لقرائتكم السومة يغيب عن الأهلي السعودي أسبوعين للإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى الأهلى السعودى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى، غياب النجم السورى عمر السومة، عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة للإصابة.

ذكر البيان الرسمى الذى نشره الأهلى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها السومة عن تعرضه لإلتواء في الكاحل وذلك أثناء مواجهة فريقه أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد، أمس أمس الأحد، والتى حسمها الأخير لصالحه بهدف دون مقابل.

أضاف البيان أن المهاجم السورى عمر السومة بحاجة للحصول على راحة لمدة أسبوعين لتلقى العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.