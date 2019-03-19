شكرا لقرائتكم ريال بيتيس ضد برشلونة.. البارسا يواصل تحقيق الأرقام القياسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب برشلونة من حسم لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم، بعد أن اتسع الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى إلى 10 نقاط كاملة، عقب نهاية الجولة الـ 28 من المسابقة.

وكان برشلونة قد حقق الفوز خارج ملعبه على ريال بيتيس 4-1، فيما تعرض أتلتيكو مدريد للخسارة أمام بلباو بهدفين دون رد.

وحقق البارسا العديد من الأرقام المميزة خلال الفوز على بيتيس برباعية أول أمس الأحد على ملعب "بينتوا فيامارين".

/ برشلونة لم يخسر فى مبارياته ال16 الأخيرة فى الليجا (ربح 13 وتعادل 3)، أفضل رقم حالى فى البطولة.

/ ليونيل ميسى سجل 33 هدف بقدمه اليسرى في كل البطولات هذا الموسم، أكثر من أى لاعب آخر من الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى.

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/ لويس سواريز هو ثالث لاعب من الليجا يصل إلى +10 بتسجيل (21) وصنع الأهداف (10) فى كل البطولات هذا الموسم، بعد ليونيل ميسى (سجل 39 وصنع 18) وبابلو سارابيا (سجل 19 وصنع 11).

/ 43.9% - هى نسبة استحواذ برشلونة على الكرة ضد ريال بيتيس الليلة، أدنى أرقامه فى مباراة واحدة فى الليجا منذ البدء بجمع بيانات البطولة التفصيلية في 2004/05.

/ ليونيل ميسى هو أول لاعب فى تاريخ الليجا يسجل هاتريك فى ملعبى إشبيلية وريال بيتيس فى نفس الموسم.

/ لويس سواريز عادل رقم دييجو فورلان (128 هدف) كأفضل هداف أوروجوايانى فى تاريخ الليجا.

/ ليونيل ميسى سجل أهداف (28) وأهداف من خارج منطقة الجزاء (7) وأهداف من ركلات حرة مباشرة (4) أكثر من أى لاعب آخر فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.