جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

‎ أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدا في الدوري الممتاز والتى تقام على استاد بتروسبورت .

وجاءت القائمة كالتالي:

محمود عبدالرحيم جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – حازم إمام – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – محمد عنتر – يوسف أوباما – محمود كهربا – أحمد زيزو – أيمن حفني في خط الوسط. حميد أحداد – عمر السعيد في خط الهجوم‎