وزارة الرياضة تسلم الدفعة الاولي من تمويل المشروعات الصغيرة للشباب

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم مجموعة من الشباب والفتيات قيمة الدفعة الاولي من المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).

وعقد الوزير لقاءً مع الشباب الفائزين بمشروعاتهم التي تقدموا بها وافكارهم حول كيفية تطوير هذه المشروعات حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التي تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية في مجالات تسمين المواشي، طباعة جرافيك، خياطة مفروشات ومبردات مياه.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة لدعم المشروعات

الصغيرة وريادة الأعمال داخل المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والعمل على دعم مشروعات الشباب وتسويق منتجاتهم.وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، فضلا عن دورات في أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، تشجيعاً لهم للإقبال على المشروعات الصغيرة لما لها من أدوار إيجابية على المستوى الاقتصادى، وتأثيرها في تحقيق معدلات التنمية المنشودة.وأشاد الوزير بتنوع المشروعات الخدمية والإنتاجية المقترحة من جانب الشباب، مثنياً على دور المؤسسات الداعمة لمشروعات الشباب وأفكارهم في شتي المجالات.ومن جانبه، اثني إبراهيم الخولي مدير الشئون المفوض من الفرنكوفونية علي التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الفرنكوفونية، مضيفاً أن تاريخ التعاون بين الوزارة والمنظمة قائم منذ فترات طويلة، مؤكداً أن المنظمة تدرس زيادة التعاون بينها وبين الوزارة لأهمية الموضوع ورؤية الوزارة والتي تؤكد دائما علي الاهتمام بالمشروعات الخاصة بالشباب بالإضافة الي تطوير مهارات الشباب.فيما أعرب الشباب الفائزين بالمنحة عن بالغ سعادتهم بحصولهم على تمويل لمشروعاتهم التنموية والخدمية، مقدمين الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر وتبنيها للمشروعات والأفكار المبتكرة.حضر التكريم الدكتورة منال يوسف وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.