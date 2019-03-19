رياضة | رسميا.. بلدية المحلة يستضيف لقاء الزرقا ومنتخب السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بلدية المحلة يستضيف لقاء الزرقا ومنتخب السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت إدارة نادى الزرقا على جميع الموافقات الأمنية لإقامة مبارته المؤجلة من الجولة الثانية والعشرون للقسم الثانى مع منتخب السويس يوم الخميس المقبل بملعب بلدية المحلة.

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كانت المباراة تسببت فى تأجيل الأسبوع الـ23 للقسم الثانى بالمجموعة الثانية بالكامل لحين تحديد ملعب محايد لإقامة المباراة، التى أثارت أزمة لرفض منتخب السويس إقامتها بدمياط نظرا لإقامة مباراة الدور الأول بملعب محايد.

وأرسلت لجنة مسابقات القسم الثانى إخطارا للفريقين بعد وصول الموافقات الأمنية اللازمة وموافقة إدارة بلدية المحلة لاستضافة اللقاء.