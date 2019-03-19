رياضة | زيدان ينتقم من يوفنتوس بسبب مارسيلو

يفكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني في الانتقام من يوفنتوس بعد تردد شائعات عن رغبة السيدة العجوز في التعاقد مع مارسيلو.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان مهتم بالتعاقد مع بيانيتش لتدعيم خط وسط الريال مع صفقات آخرى يريدها المدرب الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يريد يوفنتوس التفريط في بيانيتش مهما كان عرض ريال مدريد مُغريًا.

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ومن المنتظر تقديم الريال لعرض خرافي قد يجعل اليوفي يوافق بعد معاناة على التفريط في بيانيتش.

ويذكر أن بيانيتش يلعب مع فريق يوفنتوس منذ صيف عام 2016 قادمًا من صفوف روما الإيطالي وسبق له كذلك اللعب في صفوف نادي ليون الفرنسي.

ويرغب زيدان ربما في معاقبة يوفنتوس بخطف واحد من نجوم البيانكونيري، بعد اهتمام النادي الإيطالي بضم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الريال مؤخرًا.